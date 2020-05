Corona-Krise: Politik bremst die Serie A aus

Die Fußballer in Italien und Spanien freuen sich auf dem Weg zurück in den „normalen“ Meisterschaftsbetrieb auf den nächsten Schritt: Sowohl in der Serie A als auch in den zwei obersten Ligen Spaniens beginnt inmitten der Coronavirus-Pandemie am Montag zumindest einmal wieder das Gruppentraining. In beiden Ländern wird eine Wiederaufnahme der Saison rund um den 12./13. Juni angepeilt.

In Spanien darf ab Montag in Kleingruppen mit bis zu zehn Personen trainiert werden. Der volle Trainingsumfang wird erst erlaubt werden, wenn alle Regionen, in denen gespielt wird, Phase zwei des nationalen Notstands erreichen - also die Corona-Fallzahlen sich reduzieren. Dann wäre ein Re-Start am 12. Juni möglich.

Der Wiederbeginn in Italien, wo in der Serie A schon seit 9. März pausiert wird, soll nach Wunsch der Klubs am 13. Juni erfolgen. Der italienische Premierminister Giuseppe Conte forderte in einer Pressekonferenz aber „einige zusätzliche Garantien, die im Moment nicht existieren.“ Sie müssten zuerst warten, bis die Bedingungen für eine maximale Sicherheit gewährleistet seien.