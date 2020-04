Corona-Krise: Speerwerfer lief Marathon in seinem Garten

Mitten in der Corona-Krise gab es in der Ukraine einen Betrugsversuch mit Sportwetten. Dabei handelt es sich um vier nicht abgehaltene Freundschaftsspiele von Amateurclubs teils aus der fünften Liga. Das teilte die Ethikkommission des ukrainischen Fußballverbands mit. Die Spiele sollten demnach am 25. und 26. März in der südukrainischen Stadt Berdjansk ausgetragen werden. Zudem habe es auf einer gefälschten Internetseite Ankündigungen für Freundschaftsspiele für den 29. März im zentralukrainischen Gebiet Kirowohrad gegeben. Der ukrainische Fußballverband hatte aber wegen des Coronavirus den Spielbetrieb landesweit bereits am 18. März eingestellt. Der Verband hat nach eigenen Angaben bereits am vergangenen Freitag die UEFA darüber informiert. Es solle Anzeige erstattet werden. In der Ukraine gab es wiederholt Skandale um manipulierte Fußballspiele und Wettbetrug.