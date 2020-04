Corona-Krise: Schalke-Chef bietet Tests in seinem Labor an

In der MotoGP-Klasse ist nun wegen der Coronavirus-Pandemie bereits das neunte Motorrad-WM-Rennen der Saison verschoben worden. Laut Mitteilung des ADAC muss wegen der Ausweitung der Beschränkungen bis Ende August für den am 21. Juni auf dem Sachsenring angesetzt gewesenen GP von Deutschland ein neuer Termin gesucht werden. Die Austragung des nun als erster Saison-Grand-Prix der MotoGP-Klasse im Kalender verbliebenen Rennens in Assen (Niederlande) am 28. Juni gilt ebenfalls als unsicher. Danach ist der GP von Finnland am 12. Juli angesetzt. Der Große Preis von Österreich in Spielberg steht am 16. August auf dem Programm.