Reals Luka Jovic verletzte sich schwer

Jovic konnte bei den „Königlichen“ nach seinem Wechsel von Frankfurt für 60 Millionen Euro im Sommer 2019 nicht überzeugen. In 24 Einsätzen traf er nur zwei Mal. Die Medien werfen ihm Lustlosigkeit vor, Trainer Zinedine Zidane soll nicht mehr auf ihn setzen. In Spanien wird über einen Wechsel in die Premier League spekuliert. Unter anderem soll Newcastle Interesse signalisiert haben.

Fußball-Profi Luka Jovic von Real Madrid hat sich während des Corona-Lockdowns verletzt. Der Serbe habe sich eine Fraktur am rechten Fersenbein zugezogen, teilte der Club am Freitag mit. Details wurden nicht bekannt gegeben. Nach Berichten spanischer Medien verletzte sich der 22-Jährige beim Training zu Hause. Er müsse mindestens zwei Monate pausieren, schrieben Medien.

Die Clubs stehen an erster beziehungsweise zweiter Position der zweiten Liga und wollen mit einer Einstweiligen Verfügung den Aufstieg in die Ehrendivision erzwingen. Das Urteil soll innerhalb der kommenden zwei Wochen fallen. Der KNVB hatte beschlossen, dass es weder Auf- noch Abstiege gibt und auch kein Meistertitel vergeben wird.

In der kommenden Regular Season der National Hockey League (NHL) wird es aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht wie ursprünglich geplant zu Spielen in Europa kommen. Die Boston Bruins und Nashville Predators hätten im Oktober in Prag im Rahmen der NHL Global Series aufeinandertreffen sollen, die Colorado Avalanche und Columbus Blue Jackets hätten später zwei Partien in Finnland gespielt.

Vor dem angepeilten Formel-1-Neustart am 5. Juli in beim Grand Prix in Spielberg rechnet Red-Bull-Teamchef Christian Horner mit erheblichen Anpassungsschwierigkeiten der Piloten. "Die Fahrer waren wahrscheinlich noch nie so lange aus einem Sitz draußen", sagte Horner dem englischen "Guardian" (Freitag).

Das neue Wechselkontingent gilt zunächst nur für Wettbewerbe, die zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen sein werden, unabhängig davon, ob sie bereits begonnen haben. Die Deutsche Fußball Liga kann die neue Regelung für die erste und zweite Bundesliga auch übernehmen, wenn die aktuelle Saison am 16. Mai fortgesetzt wird. Darüber solle kurzfristig entschieden werden, hatte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Donnerstag bereits gesagt.

Die Anzahl der Auswechslungen im Fußball wird durch die Corona-Krise vorübergehend von drei auf fünf erhöht. Der International Football Association Board (Ifab) hat den Antrag des Weltverbandes FIFA bewilligt. „Diese sofortige vorübergehende Änderung wurde eingeführt, da ein dicht gedrängter Kalender und Spiele bei mitunter großer Hitze drohen, was sich beides auf das Wohl der Spieler auswirken könnte“, hieß es am Freitag in Mitteilungen der FIFA und des Ifab, das über grundlegende Regeländerungen im Weltfußball zu entscheiden hat.

Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund (BVB) rechnet nach einem Gewinneinbruch in den ersten neun Monaten im gesamten Geschäftsjahr mit einem Verlust. Zwar will der Vorstand um Geschäftsführer Joachim Watzke weiter keine konkrete Prognose abgeben, er rechnet aber laut einer Mitteilung vom Freitag nicht mit einem positiven Konzernjahresergebnis im Geschäftsjahr 2019/20 (Ende Juni).

Der deutsche Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will die fehlende Stimmung in den vier Heimspielen ohne Zuschauer bis zum Saisonende mit dem Aufbau eines riesigen Foto-Banners wettmachen. Unter dem Motto "Dein Support für die Werkself" wird ein 100 Meter breites und 20 Meter hohes Banner auf der Ost-Tribüne der BayArena platziert. Die Fans können sich kostenlos mit Fotos auf diesem verewigen. Sollten mehr Einsendungen eintreffen als Plätze auf dem Banner sind, entscheidet das Los.

Rafael Gimenez wird zum "Corona-Rebell" in Spanien. Der 26-jährige Fußball-Profi von Zweitliga-Tabellenführer Cadiz hat sich aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus geweigert, die Arbeit auf dem Trainingsgelände des Vereins wiederaufzunehmen. "Ich denke vorerst nicht daran, wieder Fußball zu spielen. Und ich werde natürlich auch auf mein Gehalt verzichten", sagte er in spanischen Medien.

Die Niederlande haben vor zweieinhalb Wochen als erste Liga in Europa ihre Meisterschaft wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. Am Donnerstagabend haben sich die Sozialpartner des niederländischen Profifußballs auf ein Rettungspaket mit Lohnkürzungen für Spieler und Trainer in Höhe von insgesamt 35 Millionen Euro geeinigt.

Die englische Premier League will vor einen angestrebten Neustart auch die Fußballprofis zu Wort kommen lassen. Einem Bericht der Zeitung The Guardian zufolge sollen am kommenden Montag wahrscheinlich Spieler-Vertreter von allen 20 Klubs der höchsten Spielklasse auf der Insel in einer Video-Konferenz mögliche Bedenken äußern können. Vorher wollen sich die Anteilseigner der Premier League zusammenschalten.

"Wir haben zwei wesentliche Herausforderungen: Wir müssen Orte finden, wo wir ein Rennen austragen können, und wir müssen sicherstellen, wie wir alle Beteiligten und ihre Ausrüstung dorthin transportieren können", erklärte Carey. Ziel bleibe es, die Saison mit zwei Rennen ohne Zuschauer im österreichischen Spielberg am 5. und 12. Juli zu beginnen. Nach dem kurzfristig abgesagten Auftakt in Australien im März wurden alle WM-Läufe bis Ende Juni gestrichen oder verschoben.

Die Formel 1 ist weiter auf der Suche nach Strecken für ihren Not-Kalender und verhandelt auch mit bislang für dieses Jahr nicht eingeplanten Gastgebern. "Wir sind im fortgeschrittenen Stadium eines Plans für weitere Rennen in Europa bis in den frühen September, inklusive Rennen während der eigentlichen Sommerpause im August", sagte Geschäftsführer Chase Carey bei einer Schaltkonferenz mit Investoren. Dabei wolle man "alle Optionen prüfen". Spekuliert wurde zuletzt, dass auch der eigentlich für diese Saison nicht vorgesehene Hockenheimring für einen Grand Prix einspringen könnte.

Der südkoreanische Fußballstar Son Heung-min hat seine dreiwöchige militärische Grundausbildung beendet. Für seine Schießfertigkeiten und Gewandtheit in anderen Bereichen sei er bei der Abschlusszeremonie in einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Insel Jeju ausgezeichnet worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag.

Die Golf-Superstars Tiger Woods und Phil Mickelson sowie die berühmten American-Football-Quarterbacks Tom Brady und Peyton Manning matchen sich am 24. Mai in Hobe Sound (Florida) auf dem Golfplatz. Beim "The Match: Champions for Charity" sollen 10 Millionen Dollar (9,3 Mio. Euro) zur Bekämpfung der Folgen der Coronakrise gespendet werden.

"La Liga hat mir das gerade mitgeteilt und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt unser Trainingsprogramm festlegen können", sagte Aguirre, dessen Klub in der Tabelle an 19. und vorletzter Stelle rangiert. Die spanische Liga teilte allerdings mit, dass es noch keinen bestätigten Termin für die Fortsetzung der Meisterschaft gäbe.

Die spanische Fußball-Meisterschaft könnte offenbar am 20. Juni fortgesetzt werden, wie Leganes-Trainer Javier Aguirre berichtete. "Wir haben nun einen Starttermin für die Liga, wir beginnen am 20. Juni und enden offiziell am 26. Juli", sagte er der mexikanischen Website Marca Claro. Gespielt werden soll samstags und sonntags sowie mittwochs und donnerstags.

Die dänischen Fußball-Ligen haben von der Regierung ihres Landes die Zustimmung für eine sofortige Wiederaufnahme des Ligabetriebs bekommen. Diese Nachricht bedeute, dass die Vereine der obersten beiden Profiligen bereits jetzt mit dem allgemeinen Mannschaftstraining beginnen könnten, erklärte die dänische Ligavereinigung Divisionsforeningen am Donnerstagabend. In den kommenden Tagen solle festgelegt werden, wann genau die ersten Begegnungen in den beiden Ligen angesetzt werden. Der Fußballbetrieb ruht in Dänemark seit gut zwei Monaten. Die Ligavereinigung wünscht sich, am 29. Mai wieder mit den ersten Partien starten zu können. Bereits jetzt ist klar, dass der Rest der Saison ohne Zuschauer auf den Tribünen stattfinden wird.

