Premier-League-Klubs drohen hohe TV-Geldeinbußen

Der Deutsche Fußball-Bund plant das Finale des DFB-Pokals für den 4. Juli. Dies teilte der DFB am Montag nach einer Präsidiumssitzung mit. Die Halbfinali sollen vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Politik demnach am 9. und 10. Juni ausgetragen werden. Der genannte Endspiel-Termin in Berlin läge allerdings nach dem Ende einiger Profiverträge, die bis zum 30. Juni gelten. Neben Titelverteidiger Bayern München sind noch Eintracht Frankfurt, Regionalligist Saarbrücken sowie Leverkusen vertreten.

In der dritten Liga soll der Ball vorbehaltlich der Freigabe durch Bund und Länder am 26. Mai wieder rollen. Die verbleibenden elf Runden sollen in fünf Englischen Wochen bis zum 30. Juni durchgespielt werden.

Die Bundesliga der Frauen soll ab dem 29. Mai fortgesetzt werden. Um die verbleibenden sechs Spieltage absolvieren zu können, bedarf es aber noch einer Genehmigung durch die Politik. Im DFB-Pokal würde das Viertelfinale am 3. Juni gespielt. Das Halbfinale könnte am 10. und 11. Juni, das Endspiel in Köln am 4. Juli stattfinden. Der Außerordentliche Bundestag des DFB muss am 25. Mai über die Empfehlungen entscheiden.