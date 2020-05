Corona-Krise: Mitspracherecht für Spieler der Premier League

Die englische Premier League will vor einen angestrebten Neustart auch die Fußballprofis zu Wort kommen lassen. Einem Bericht der Zeitung The Guardian zufolge sollen am kommenden Montag wahrscheinlich Spieler-Vertreter von allen 20 Klubs der höchsten Spielklasse auf der Insel in einer Video-Konferenz mögliche Bedenken äußern können. Vorher wollen sich die Anteilseigner der Premier League zusammenschalten.

"Wir haben zwei wesentliche Herausforderungen: Wir müssen Orte finden, wo wir ein Rennen austragen können, und wir müssen sicherstellen, wie wir alle Beteiligten und ihre Ausrüstung dorthin transportieren können", erklärte Carey. Ziel bleibe es, die Saison mit zwei Rennen ohne Zuschauer im österreichischen Spielberg am 5. und 12. Juli zu beginnen. Nach dem kurzfristig abgesagten Auftakt in Australien im März wurden alle WM-Läufe bis Ende Juni gestrichen oder verschoben.

Die Formel 1 ist weiter auf der Suche nach Strecken für ihren Not-Kalender und verhandelt auch mit bislang für dieses Jahr nicht eingeplanten Gastgebern. "Wir sind im fortgeschrittenen Stadium eines Plans für weitere Rennen in Europa bis in den frühen September, inklusive Rennen während der eigentlichen Sommerpause im August", sagte Geschäftsführer Chase Carey bei einer Schaltkonferenz mit Investoren. Dabei wolle man "alle Optionen prüfen". Spekuliert wurde zuletzt, dass auch der eigentlich für diese Saison nicht vorgesehene Hockenheimring für einen Grand Prix einspringen könnte.

Der südkoreanische Fußballstar Son Heung-min hat seine dreiwöchige militärische Grundausbildung beendet. Für seine Schießfertigkeiten und Gewandtheit in anderen Bereichen sei er bei der Abschlusszeremonie in einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Insel Jeju ausgezeichnet worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag.

Die Golf-Superstars Tiger Woods und Phil Mickelson sowie die berühmten American-Football-Quarterbacks Tom Brady und Peyton Manning matchen sich am 24. Mai in Hobe Sound (Florida) auf dem Golfplatz. Beim "The Match: Champions for Charity" sollen 10 Millionen Dollar (9,3 Mio. Euro) zur Bekämpfung der Folgen der Coronakrise gespendet werden.

"La Liga hat mir das gerade mitgeteilt und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt unser Trainingsprogramm festlegen können", sagte Aguirre, dessen Klub in der Tabelle an 19. und vorletzter Stelle rangiert. Die spanische Liga teilte allerdings mit, dass es noch keinen bestätigten Termin für die Fortsetzung der Meisterschaft gäbe.

Die spanische Fußball-Meisterschaft könnte offenbar am 20. Juni fortgesetzt werden, wie Leganes-Trainer Javier Aguirre berichtete. "Wir haben nun einen Starttermin für die Liga, wir beginnen am 20. Juni und enden offiziell am 26. Juli", sagte er der mexikanischen Website Marca Claro. Gespielt werden soll samstags und sonntags sowie mittwochs und donnerstags.

Die dänischen Fußball-Ligen haben von der Regierung ihres Landes die Zustimmung für eine sofortige Wiederaufnahme des Ligabetriebs bekommen. Diese Nachricht bedeute, dass die Vereine der obersten beiden Profiligen bereits jetzt mit dem allgemeinen Mannschaftstraining beginnen könnten, erklärte die dänische Ligavereinigung Divisionsforeningen am Donnerstagabend. In den kommenden Tagen solle festgelegt werden, wann genau die ersten Begegnungen in den beiden Ligen angesetzt werden. Der Fußballbetrieb ruht in Dänemark seit gut zwei Monaten. Die Ligavereinigung wünscht sich, am 29. Mai wieder mit den ersten Partien starten zu können. Bereits jetzt ist klar, dass der Rest der Saison ohne Zuschauer auf den Tribünen stattfinden wird.

05/07/2020, 5:37 PM | Harald Ottawa