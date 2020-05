Keine Meisterfeier auf Münchens Marienplatz; Bryants Hall-of-Fame-Aufnahme verschoben

Österreichs Nationalteam der Kunstbahnrodler hat das Training auf Eis wieder aufgenommen. Im Fokus steht in der Halle Telfs das Starten. Mit dabei ist auch der Vorarlberger Thomas Steu, der sich Ende Jänner in Sigulda einen Schien- und Wadenbeinbruch im linken Fuß zugezogen hatte.„Am Einsitzer zu beginnen passt, um gut reinzukommen, trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir bald wieder gemeinsam auf einem Schlitten trainieren können“, sagte Steu, der normalerweise mit Lorenz Koller ein Team bildet.

Bis Mitte Juni wird das Team der ÖRV-Trainer Peter Penz und Martin Hillebrand auf Flacheis in Telfs trainieren, anschließend übersiedeln Olympiasieger David Gleirscher und Co. in den ÖRV-Start-Container. Als Einzige aus dem Nationalteam fehlt derzeit Lisa Schulte, die mitten in der Matura steckt.

Auf der jüngsten Tagung des Internationalen Rennrodelverbandes fiel eine Terminentscheidung. 2021 wird die EM in Sigulda stattfinden, und zwar am 9. und 10. Jänner 2021 im Rahmen des Weltcups.