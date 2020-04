Corona-Krise: Deutsche Liga überlegt Geisterspiele mit 239 Menschen

Die Coronavirus-Pandemie hat nun auch eines der traditionsreichsten Golf-Turniere der Welt gestoppt. Nach dem Aus des Tennis-Klassikers in Wimbledon sind jetzt auch die British Open ersatzlos gestrichen worden. Die 149. Auflage wird in diesem Jahr an keinem anderen Termin nachgeholt, teilten die Organisatoren am Montag mit. Das Top-Turnier soll nun im Juli 2021 stattfinden. Ursprünglich sollte das mit 10,75 Millionen Dollar dotierte Major vom 16. bis 19. Juli im Royal St. George's Golf Club im Südosten Englands ausgetragen werden. Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Open Championship - so der offizielle Name - nicht stattfindet.

Die British Open gehören zu den vier wichtigsten Golf-Turnieren des Jahres. Rund 250.000 Zuschauer pilgern jedes Jahr an den vier Turniertagen zu der Open Championship. Es ist das vierte Major der Saison und das einzige, das nicht in den USA gespielt wird.

Ebenfalls am Montag gab das traditionsreiche Masters der Golfprofis in Augusta einen neuen vorläufigen Termin bekannt. Das Top-Turnier im US-Bundesstaat Georgia soll jetzt vom 12. bis 15. November ausgetragen werden, teilte der veranstaltende Augusta National Golf Club am Montag mit.

Auch die US Open meldeten sich zu Wort und verkündeten die Verschiebung des Turniers von Mitte Juni auf den Zeitraum vom 17. bis 20. September. Die PGA Championship in San Francisco - das vierte der sogenannten Major-Turniere - soll nach der Absage für Mai nun vom 6. bis 9. August stattfinden.