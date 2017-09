Chiefs vs. Patriots: Start in die neue NFL-Saison

Am Donnerstag, dem 7. September, ist es soweit: Die NFL-Saison 2017/18 beginnt. Eingeleitet wird sie mit einem Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den New England Patriots. Die Patriots sind die amtierenden Superbowl-Champions. Aus ihrem letzten Spiel gegen die Chiefs sind sie als Sieger hervorgegangen. Ein Vorteil für die Patriots ist, dass Tight End Rob Gronkowski nach seiner Verletzung in der letzten Saison wieder zurück ist.

Allerdings fehlt dem Team um den bereits 40-jährigen Tom Brady ihr Wide Reciever Julian Edelman, der wegen eines Kreuzbandrisses an dieser Saison nicht teilnehmen kann. Die Kanas City Chiefs haben mit den Patriots trotzdem einen schweren Gegner vor sich, der bei vielen als Favorit gilt. Mit Patrick Mahomes sicherten sich die Chiefs im Draft aber einen starken neuen Quarterback, der das Team verstärken soll.

Das Eröffnungsspiel wird in der Nacht auf Freitag ab 02:30 auf ProSieben und im Livestream auf ran.de übertragen.