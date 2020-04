Leclerc gewinnt wieder: Formel-1-Star als E-Sports-Experte

Nach einer wahren Odyssee sind die Fußballer des chinesischen Erstligisten Wuhan Zall FC am Samstagabend nach Wuhan zurückgekehrt. Mehrere hundert Fans bereiteten den Profis am Hauptbahnhof der Stadt, in der das Coronavirus SARS-CoV-2 Ende des Vorjahres seinen Ausgang genommen hatte, einen herzlichen Empfang.

Beim Ausbruch der Krise in Wuhan befanden sich die Spieler des chinesischen Super-League-Clubs in einem Trainingslager in Spanien. Weil Wuhan in dieser Zeit komplett von der Außenwelt abgeriegelt worden war, mussten die Profis knapp drei Monate lang in Malaga bleiben. Vor einem Monat kehrten sie dann nach China zurück und blieben dort mehrere Wochen in Shenzhen in Quarantäne. Danach weilte das Team zuletzt im zehn Autostunden von Wuhan entfernten Foshan bei Guangzhou, wo es normal trainieren konnte.