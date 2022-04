Champions League: Die Festung Madrid muss halten

Die Statistik macht Mut und hebt das Selbstvertrauen vor dem wichtigen Spiel. Wenn jemand darauf hoffen darf, einen Rückstand aus dem Hinspiel im eigenen Stadion in einen Aufstieg zu verwandeln, dann wohl Atlético Madrid. Denn in der Ära von Trainer Diego Simeone verloren die Spanier in einem K.-o.-Spiel der Champions League daheim noch nie.

Nicht im Estadio Vicente Calderón, ebenso wenig im neuen Fußballtempel Wanda Metropolitano. Man feierte neun Siege und holte fünf Remis heraus. Die Serie soll weitergehen, auch wenn die Festung sehr wohl schon in der Gruppenphase eingenommen werden konnte. Diesmal benötigt Atlético einen Sieg, um das 0:1 aus dem Hinspiel zu drehen und Manchester City aus dem Bewerb zu werfen.