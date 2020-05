Cavendish gewinnt 5. Tour-Etappe

Mark Cavendish hat in einem Herzschlagfinish die 5. Etappe der Tour de France gewonnen. Erst auf den letzten Metern entschied der Teamkollege von Bernhard Eisel am Mittwoch die 164,5 km lange Etappe von Carhaix nach Cap Frehel für sich.



Das Gelbe Trikot behielt der Norweger Thor Hushovd, der beim Sprint in der bretonischen Küstengemeinde ganz vorne mit dabei war. Auch sonst änderte sich auf den vorderen Plätzen des Gesamtklassements nichts.