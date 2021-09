Capitals verloren den sicher geglaubten Premierensieg

Im Tor der Capitals ersetzte Starkbaum den verletzten Kickert, dessen Untersuchungsbefund eine Pause von ein paar Wochen erwarten lässt. Daher meldeten die Capitals mit dem Schweden Steen den Legionärstormann des Farmteams auch in der ICEHL an. Bereits am Samstag geht es für die Wiener mit dem Heimspiel gegen Innsbruck weiter.

Eine unerwartete Abfuhr kassierte der zuvor makellose KAC. Der Meister verlor bei Liga-Rückkehrer Znojmo mit 0:6.