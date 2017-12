Mit gleich zwei Weihnachtsfeiern verabschiedete sich Rapid in die Winterpause. Am Montag- und Dienstagabend kamen insgesamt knapp 2000 Fans, Mitglieder, Sponsoren und Ehrengäste in das Allianz Stadion.

Für den KURIER war das Team von SchauTV dabei, als sich die Profis mit ihren Gesangsversuchen eher wie Amateure anhörten.