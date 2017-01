Sturm Graz leiht Hoffenheims Baris Atik aus

Sturm Graz hat sich nur einen Tag nach der Verpflichtung von Martin Ovenstad erneut verstärkt. Die Grazer holen den 22-jährigen Baris Atik leihweise bis zum Sommer vom deutschen Bundesligisten Hoffenheim. „Baris ist ein im offensiven Mittelfeld universell einsetzbarer Spieler. Er kann die Position im zentralen offensiven Mittelfeld genauso besetzen, wie jene am Flügel“, beschreibt Geschäftsführer Sport Günter Kreissl den Neuzugang.

Für Hoffenheim kam Atik vor allem in der zweiten Mannschaft zum Zug, durfte aber drei Mal auch Bundesliga-Luft schnuppern. Zudem lief der deutsch-türkische Doppelstaatsbürger drei Mal für türkische Nachwuchsauswahlen auf. Cheftrainer Franco Foda über den Neuzugang: „Baris ist ein junger, talentierter Spieler. Dieses Talent konnte er auch in der deutschen Bundesliga bereits nachweisen. Er kann uns mit seiner Torgefährlichkeit sicher auch in der Offensive weiterhelfen.“

Atik wird heute am Flughafen in Frankfurt zu den Grazern stoßen und reist mit ins Trainingslager nach Valencia.