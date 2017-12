Rückblick: Tops und Flops der Bundesliga-Herbstsaison

Die Bundesliga geht in die Winterpause - eine kurze Winterpause, denn bedingt durch die Fußball-WM in Russland im Sommer geht es früher los als üblich: Schon Anfang Februar beginnt die Frühjahrssaison, der eine oder andere Tag Winterurlaub geht den Kickern also verloren.

Dennoch bleibt Zeit, die vergangenen 20 Runden noch einmal Revue passieren zu lassen - wer konnte überzeugen? Wer enttäuschte? Und wer sorgte - nicht immer positiv - für Schlagzeilen?