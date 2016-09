Remis im Spitzenspiel zwischen Sturm und Rapid

Rapid startete mit Köpfchen in das Spitzenspiel der siebten Runde. Geschickt wurde der Ball laufen gelassen, um den bissigen Grazern gar nicht die Chance auf Zweikämpfe zu geben. Schösswendter prüfte nach dem ersten Corner Goalie Gratzei per Kopf (2.). Auch die zweite große Chance per Kopf wurde vergeben. Nach Schaub-Lupfer vergab Joelinton am Fünfer (10.).

Bei Sturm durfte Alar wegen der Verletzung von Edomwonyi auf seiner Lieblingsposition ganz vorne spielen. Strebinger rettete bei seinem ersten Einsatz als Nummer 1 gerade noch gegen den Ex-Kollegen, stieß dabei aber auch mit Dibon zusammen. Der Innenverteidiger musste durch Max Hofmann ersetzt werden.

Der Kapitän trifft

Trotz der Kulisse traten die Grazer wie eine Auswärtsmannschaft auf und warteten auf Konter. So wie bei einem weiten Pass auf Hierländer, der Strebinger ausspielte. Mocinic rettete gerade noch – aber nur für wenige Sekunden. Beim anschließenden Eckball von Matic bekam Christian Schulz kaum Gegenwehr. Der Kopfball des Kapitäns senkte sich über Strebinger ins Tor (22.).

Foto: Agentur DIENER/DIENER / Philipp Schalber Es entwickelte sich trotz der Hitze ein flottes Hin und Her mit steigender Fehlerquote bei Rapid. Die größten Möglichkeiten ergaben sich aus Standards für Lykogiannis (33.), sowie Schösswendter nach Gratzei-Patzer (40.).

In Minute 51 rettete nach einem Fehler von Max Hofmann Strebinger gegen Hierländer. Statt 2:0 stand es drei Minuten später 1:1. Nach einem Solo des überragenden Schaub parierte Gratzei, sowie den Nachschuss des (im Abseits stehenden) Joelinton. Im dritten Versuch war Tamas Szanto per Abstauber mit seinem ersten Profi-Treffer zur Stelle.

Immerhin war Gratzei warmgeschossen, wie er mit einer Parade gegen Joelinton bewies (56.). Die Wiener waren überlegen, aber der Leader blieb gefährlich. Nach einem sensationellen Pass von Matic lief Hierländer wieder auf Strebinger zu. Erneut siegte der Goalie (71.).

Rapid-Trainer Büskens war mit dem Punkt zufrieden, wie im Finish die Einwechslung von Grahovac für Spielmacher Szanto bewies.