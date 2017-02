Rapids treuester Moslem: Muhammet Akagündüz

Er hat als erster Nationalspieler mit türkischen Wurzeln für Österreich in einem Länderspiel getroffen. Bei einem 2:0-Sieg in Minsk unter Teamchef Hans Krankl. Das ist fast 15 Jahre her. In Österreich lebt Muhammet Akagündüz gar schon seit 30 Jahren.

Besuch bei Akagündüz im auf Elektrogeräte spezialisierten Familienbetrieb in Wien-Ottakring:

Der mit einer Wienerin verheiratete bekennende Moslem muss Termine genau einteilen, um nicht zum Zerrissenen zu werden: zweifacher Familienvater, Gesellschafter der Firma Akatronic, Teilnehmer am zeitaufwendigen Kurs für die UEFA-Pro-Lizenz und hauptamtlicher Coach bei Rapid II. In letzterer Funktion begab sich Akagündüz auf Trainingslager – nach Spanien anstatt in die Türkei. Davor hatten schon alle Bundesligaklubs nach den Terroranschlägen und verbalen Erdoğan-Rundumschlägen ihre türkischen Camps storniert.

Skeptisch

Muss es Akagündüz, der auch Profi in der obersten türkischen Liga war, nicht schmerzen, wenn er sogar mit dem Rapid-Fohlenteam das Heimatland seiner (vom kurdennahen, östlichen anatolischen Hochland stammenden) Eltern mied? "Die Camps haben einen hohen Standard", antwortet er achselzuckend. "Ich war aber schon seit über einem Jahr nicht mehr in der Türkei". Deshalb sei er, um sich eine Meinung zu bilden, auf die Medien angewiesen. Deren Seriosität er freilich bezweifelt. Da wie dort.Was die Stimmung hierzulande betrifft, fühlt sich Akagündüz eher berechtigt, zu urteilen. Oder zumindest Vergleich zu ziehen zwischen einst und jetzt."Als ich noch Spieler war, ist alles gut gewesen." Da habe er keinerlei Feindseligkeiten erlebt. Aber mittlerweile spüre er einen Ruck in eine Richtung, die ihm Sorge macht. Womit er nicht explizit das Burka-Verbot meint. "Nur frage ich mich, was danach noch alles kommt."

Religiös

Muhammet betete schon als Student (sechs Semester Medizin) und Fußball-Profi (Austria, Ried, Rapid, Admira, Verona) täglich vor Sonnenaufgang. Er hält konsequent den Ramadan ein. Akzeptiert jegliche Glaubensfreiheit. Und lächelt, wenn Hardcorefans Rapid als ihre Religion bezeichnen. Fünf Jahre fungiert Akagündüz bereits als Rapid-Nachwuchscoach, während "weiter oben" in Hütteldorf ein Kommen und Gehen zum Alltag gehört.

ORF-Fußballchef Andreas Felber, dessen Sohn Elias zu den Vorzugsschülern im grün-weißen Talenteschuppen zählt, hört mit dem Schwärmen gar nicht auf, wenn er über "Aka" spricht.

Fünf aus seiner Regionalliga-Mannschaft (die morgen in Hütteldorf gegen Ritzing um Punkte spielt) rückten allein in den letzten Monaten in den Kader der "Ersten" auf. Im Zuge der Bundesliga-Reform 2018 ist es Rapids und Akagündüz’ Ziel, mit dem Zweierteam in die neue zweite Bundesliga aufzusteigen.

Ehrgeizig

Davor will Akagündüz die höchste europäische Trainerlizenz erwerben, für die er mit branchenbekannten Herren in der Sportschule Lindabrunn die Schulbank drückt: Mit dem ehemaligen Bayern-Torjäger Alexander Zickler (neuer Liefering-Co-Trainer), mit Jochen Fallmann (St. Pölten-Trainer), mit Oliver Lederer (nicht mehr Admira), mit Carsten Jancker (seit Oktober nicht mehr Rapid-Co-Trainer) und Goran Djuricin (seit Oktober Rapid-Co-Trainer).

Zum Abschluss der Ausbildung ist es üblich, im Ausland zu hospitieren. Akagündüz wird das nicht (wie schon einmal) bei Galatasaray in Istanbul, sondern bei Ferencvaros in Budapest tun.