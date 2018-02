Rapid verliert in letzter Sekunde in der Südstadt

Fehlstart für Rapid ins Frühjahr: Nach dem 1:1 im Derby unterlagen die Hütteldorfer am Sonntag in der Südstadt gegen die Admira mit 1:2. Einmal mehr brach den Hütteldorfern vor allem ihre Abschlussschwäche das Genick - so hatte Joelinton beim Stand von 1:1 kurz vor Schluss die Chance auf den Siegtreffer. Stattdessen beförderte Mario Pavelic praktisch mit dem Schlusspfiff den Ball per Kopf ins eigene Netz und besiegelte so die Niederlage.

Fußball-Bundesliga - 22. Spieltag SCR Altach Red Bull Salzburg 0:1 (0:0) Austria Wien LASK Linz 1:3 (1:1) Sturm Graz Wolfsberger AC 0:1 (0:0) SKN St. Pölten SV Mattersburg 0:3 (0:0) Flyeralarm Admira Rapid Wien 2:1 (0:0)

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Marco Hausjell die Gastgeber mit seinem Bundesliga-Premierentor in Führung - mit einem schön platzierten Schuss ins lange Eck überwand er Rapid-Goalie Richard Strebinger. Rapid mühte sich ab, verwertete seine durchaus hochkarätigen Chancen einmal mehr nicht. Erst Philipp Schobesberger mit einem schönen Distanzschuss bezwang Manuel Kuttin im Admira-Tor.

In der Schlussphase hatte Joelinton dann die Entscheidung auf dem Kopf - völlig frei vor dem Tor kam der Brasilianer zum Kopfball, setzte diesen aber neben das Tor. Gemäß einer alten Fußball-Weisheit rächte sich die Nachlässigkeit: Grozurek brachte im Gegenzug einen Freistoß in den Rapid-Strafraum, Pavelic überhob mit dem Kopf seinen Schlussmann und entschied die Partie zugunsten der Hausherren.

Überschattet wurde die Partie aber von einer weiteren Entgleisung der Rapid-Fans, die mit einem homophoben Plakat nicht nur Raphael Holzhauser vom Stadtrivalen Austria beleidigten, sondern zugleich auch die Vorkommnisse rund um den Derby-Skandal verharmlosten.