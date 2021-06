Rapid: Kampf um Optimismus im Stimmungstief

0:1, 1:2, 0:1, 1:2 – in schöner Regelmäßigkeit verlieren die Grünen in diesem November die Spiele. Zwischen dem 0:1 gegen den WAC und dem 1:2 gegen Sturm ist bei Rapid viel passiert. Die Aufregung rund um den Rauswurf von Trainer Büskens und Sportdirektor Müller; die Hoffnung auf einen Neustart mit Damir Canadi; die Rückschläge in Salzburg sowie Genk; und die Verzweiflung am Sonntag nach dem schlechtesten Start für einen Trainer in der Rapid-Historie.

All diese Emotionen waren Montagabend bei der Mitgliederversammlung in Hütteldorf präsent, als die Wiederwahl von Michael Krammer auf dem Programm stand. Der Präsident wurde mit 95,76 Prozent bestätigt (ein höherer Wert als bei seinem Antritt 2013) und reagiert mit sechs anspruchsvollen Zielen bis 2019.