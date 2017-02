Motto im 320. Wiener Derby: Verlieren verboten

"Ein Derby ist nie normal." Recht hat er, Austria-Trainer Thorsten Fink. Aber die Konstellation vor dem 320. Wiener Derby heute (16.30 Uhr/ live auf ORF 1 und Sky) zwischen Austria und Rapid erscheint besonders brisant. Beide Klubs müssen gewinnen, wollen sie von ihren Zielen nicht gleich zu Frühjahrsbeginn abrücken müssen.

Die Austria befindet sich in der vermeintlich glücklichen Lage, zehn Punkte vor Rapid zu liegen. Ein dicker Polster, der jedoch nicht zum Zurücklehnen einladen soll, so Sportdirektor Franz Wohlfahrt. "Man darf nicht vergessen, dass wir nicht auf einem Europacup-Platz stehen. Wir sind Vierter und orientieren uns nach oben. Wir müssen Gegner überholen und daher brauchen wir einen Sieg gegen Rapid."

Sein Trainer sieht die Angelegenheit relativer. "Wenn wir verlieren, dann ist nichts verloren. Gewinnen wir, ist nichts gewonnen." Zwei Euro ins Phrasenschwein, bitte.

Nur keine Pleite

Klare Worte findet Fredy Bickel: "Die Austria kann unsere Hoffnungen mit nur einem Schlag zunichte machen." Doch der Schweizer Sportdirektor von Rapid geht – natürlich – nicht davon aus, dass die mühsam erzeugte Aufbruchsstimmung sofort mit einer Pleite zerstört wird: "Wir wissen, dass wir in der Schuld stehen. Wir wollen unbedingt noch in den Europacup kommen. Die Mannschaft hat einen sehr guten Charakter und ist absolut bereit für die neuen Wege mit dem Trainerteam."

Fink spielt mit offenen Karten und gibt zu, seine eingespielte Startelf ins Derby zu schicken. Diese Spieler hätten sich auch in der Vorbereitung aufgedrängt, weshalb sich der Trainer zu keinerlei Personal-Rotation veranlasst sieht. Tajouri habe gezeigt, dass er eine starke Alternative ist, Khadiri könnte bei Not am Mann in der Innenverteidigung einspringen, die jungen Blauensteiner und Gluhakovic haben in den Tests erste Ausrufzeichen gesetzt.

Den Zehn-Punkte-Vorsprung auf Rapid möchte Fink nicht überbewerten. "Es sagt aus, dass wir bisher eine bessere Saison als Rapid gespielt haben." Ein möglicher Vorteil sei, "dass wir eingespielt sind, eine Top 11 haben, und Rapid vielleicht noch nicht ganz weiß, wo sie stehen".

Bei den Gästen ist ungewöhnlich viel offen. Die Einsätze von Kapitän Schwab und Max Hofmann entscheidet deren Fitness kurzfristig. Dazu lässt Canadi mit dem Tormann eine heikle Frage offen: Strebinger oder Knoflach, der im Sommer nicht einmal mehr eine eigene Trikot-Nummer bekommen hat? Sollte der 23-Jährige nun zur Nummer 1 aufsteigen, wäre das für Canadi eine Entscheidung "für das gesamte Frühjahr". Und die endgültige, schmerzvolle Degradierung für Strebinger, der bereits unter Barisic und Büskens erst über Umwege an Novota vorbeikam.

Zum Zustand der Mannschaft meint Canadi: "Ich bekomme schon in Phasen retour, was wir uns erarbeitet haben. Aber wir sind noch nicht bei 100 Prozent."

Brisanter als sonst

Die Bedeutung des Wiener Derbys ist diesmal noch größer als sonst. "Seit Wochen werde ich überall in der Stadt nur auf das Derby angesprochen. Sogar in der Autowaschstraße", erzählt Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek. Bickel hat in Wien schon Überraschungen erlebt: "Ich habe mich vorbereitet, aber mit dieser Kraft, die Rapid in dieser Stadt genießt, hätte ich nicht gerechnet."

Fink sagt: "Das Wiener Derby ist in Europa eines der prestigeträchtigsten und wichtigsten." Bickel hat in Zürich viele Stadtduelle mitgemacht: "Ich habe das immer als etwas ganz Großes erlebt. Aber hier in Wien ist das für die Fans noch einmal auf einer anderen Stufe. Es ist wilder und emotionaler als in Zürich." So wie bei Rapid üblich, besuchten gestern auch Austrianer das Abschlusstraining ihrer Mannschaft. Einige Fans sind extra nach Steinbrunn ins Burgenland gepilgert, um den Aktiven Mut zuzusprechen.