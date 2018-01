Madl bei der Wiener Austria praktisch fix

Während sich Raphael Holzhauser auf seinen Abgang vorbereitet, landet ein Routinier wieder in Wien: Innenverteidiger Michael Madl wird die Veilchen im Frühjahr verstärken. Sportdirektor Franz Wohlfahrt: "Wir sind auf dem besten Weg. Es geht um Formalitäten." Die Verhandlungen gestalteten sich schwierig - bei Fulham legte sich die Vereinsführung quer, obwohl Spieler und Trainer von einem Wechsel überzeugt waren.

Letztlich gelang dann doch noch ein Konsens. "Wir haben zu einer Einigung mit Fulham gefunden", erklärt Wohlfahrt. Das weitere Programm für Madl sieht am Mittwoch den obligatorischen Medizincheck in Döbling vor, im Anschluss soll Madl sportmotorische Tests in der Austria-Akademie absolvieren. Bei einem positiven Ergebnis fliegt Madl direkt mit ins Trainingslager.

Die Austria baut auf Madls Erfahrung. "Mit Michael Madl holen wir auf jeden Fall Routine, im Sinne des Vereins und der Mannschaft", meint Wohlfahrt. "Wir brauchen ihn, weil Heiko Westermann nicht gleich zum Start zur Verfügung stehen wird."