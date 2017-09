Leader Sturm nimmt St. Pölten auseinander

Oliver Lederer (Trainer St. Pölten): "Wenn wir von der Entwicklung einer Mannschaft sprechen, kann es nicht immer linear nach oben gehen. Gerade in der ersten Hälfte war das ein Rückschritt. Das Potenzial in der Mannschaft ist aber da. Wir bleiben fleißig und zuversichtlich und blicken nach vorne. Am Ende des Tages machen wir uns das erste Tor selbst. Der Plan von Sturm war heute der bessere. Fakt ist, Sturm hat eine schwierige Phase hinter sich. Nach dem ersten Tor spielt man dann natürlich befreit auf. Wir konnten heute die letzte Linie des Gegners kaum attackieren. Einige Spieler sind heute dann einfach weggeknickt."

Franco Foda (Trainer Sturm Graz): "Wir sind heute natürlich sehr zufrieden. Die Mannschaft war von der ersten Sekunde an sehr diszipliniert und fokussiert. Wir werden in der Länderspielpause weiter an uns arbeiten. Die Mannschaft nimmt die Dinge an und hat sich weiter entwickelt. Nach dem 3:0 haben wir aber nicht weiter nach vorne gearbeitet. In der ersten Hälfte haben wir aus vielen Chancen zu wenig gemacht. Da müssen wir uns verbessern."