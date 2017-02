Konkurs droht: First Vienna steht vor dem Aus

Der First Vienna FC steht vor dem Aus. Wie Falter und Der Standard am Freitag berichten, droht Österreichs dienstältestem Fußballverein der Konkurs. Grund dafür ist ein Schicksalsschlag: Martin Kristek, seines Zeichens größter Geldgeber des Vereins, verstarb am 21. Jänner im Alter von nur 44 Jahren. Seither fließt kein Geld mehr auf die Hohe Warte.

Unternehmer Kristek war ab 2014 mit seinem Billigstormanbieter Care-Energy der größte Sponsor des Regionalligisten. Zu Beginn seines Engagements ließ der Sponsor wissen, dass er die Vienna zum "Hoffenheim Österreichs" machen möchte.

"Glauben alle an die Vienna"

Für die Vienna, die noch vor wenigen Monaten als Ziel einen behutsamen Wiederaufbau ausgegeben hatte, ist das nun eine veritable Krise - nicht zuletzt, weil nach Kristeks plötzlichem Ableben auch dessen Vater als Präsident der Vienna zurücktrat. General Manager Gerhard Krisch, selbst erst seit Jahresbeginn im Amt, bereitet sich laut Falter auf das "Worst-Case-Szenario" Konkurs vor.

Foto: KURIER/Gilbert Novy Die Profis rund um Ex-Rapid-Spieler und Kapitän Markus Katzer haben sich demnach entschieden, weiterzuspielen - obwohl sie auf ihre Gehälter aktuell warten müssen. "Wir haben gültige Arbeitsverträge, und die Spieler glauben alle an die Vienna", so Katzer im Falter. So war in der abgelaufenen Transferperiode nur der Abgang von Johannes Mansbarth zu beklagen. Er wechselte nach nur einem halben Jahr Vienna zum Wiener Sportklub.

Trotz den akuten Finanzproblemen ist es der Vienna aber gelungen, am letzten Tag der Transferperiode zwei Spieler von einem Wechsel nach Döbling zu überzeugen. Mit Marcel Toth kehrte sogar ein alter Bekannter zurück.