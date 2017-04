Turbulente Zeiten hat Rapid vor diesem Wiener Derby (16.30, live ORFeins, Sky) durchlebt. Sportdirektoren und Trainer gaben einander die Klinke in die Hand. Eifrig wurde auf sportlicher Führungsebene ausgetauscht, die Mannschaft rutschte ins Tief. Die Zeit wurde reif, Präsident Michael Krammer, 56, zur Fragestunde zu bitten.

Sie sprachen im KURIER-Interview im November 2016 von einer Fehlerkette. Wer machte die größten Fehler? Die Spieler? Der Trainer? Geschäftsführer Peschek? Präsident Krammer?

Das analysieren wir noch, wir stehen alle in der Verantwortung. Klar ist: Die Spieler haben den Ernst der Lage jetzt erkannt. Das war gegen Altach offensichtlich.

Erst jetzt? Muss deswegen ein Teil des Kaders gehen?

Nein. Ich weiß, dass die Spieler sehr viel reflektieren und die nötigen Schlüsse ziehen. Besonders interessant empfinde ich in der schwierigen Situation aber eines.

Und zwar?

Es gibt Personen, die jetzt unqualifiziert, zum Teil persönlich diffamierend, Rapids Führung angreifen. Personen, die behaupten, ihnen liege das Wohl des Klubs am Herzen. Aber das Einzige, das sie für Rapid getan haben, geschah im Rahmen von bezahlten Verträgen. Als Spieler oder Trainer. Danach haben sie nix mehr für Rapid getan.

Geht das auch konkreter?

Ich glaube, das ist eh klar. Aber das richtet sich von selbst und wir können damit umgehen.

Trotzdem, Sie haben den Mund öfters voll genommen: "Nur der Titel kann das Ziel sein", "wir werden es in der Champions League richten", "der Trainer wurde alternativlos präsentiert", "der Abstieg ist denkunmöglich" ... Gilt für die Zukunft: Weniger ist mehr?

Ja, daraus ziehe ich meine Lehren. Auch wenn’s nicht so viel Unterhaltung liefert wie diese Zitate (lacht).

Wollen Sie sich künftig aus dem Sportlichen raushalten?

Es läuft weder bei Rapid noch in meinem Unternehmen so, dass ich etwas anordne. Da gibt’s immer Abstimmungen. Einer meiner ersten Chefs hat gesagt: Ich bin für nix zuständig, aber für alles verantwortlich. So ist es. Ich habe die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Erfolg ermöglichen und dann die Entscheidungen nach außen zu vertreten. Schau ich mir nur den Rahmen an – Stadion, Sponsoren, Budget, neue Organisationsstruktur – dann ist das nicht so schlecht.

