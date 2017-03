Chabbi vor Engagement als Ried-Trainer

Die Zeit von Christian Benbennek als Trainer der SV Ried neigt sich dem Ende entgegen. Laut KURIER-Informationen stehen die Innviertler kurz davor, den aktuellen Trainer der Austria Lustenau, Lassaad Chabbi, zu verpflichten. Chabbi soll schon am kommenden Wochenende gegen die Wiener Austria auf der Trainerbank sitzen und die Nachfolge von Benbennek antreten.

In Lustenau ist Chabbi schon nicht mehr im Amt: Präsident Hubert Nagel bestätigte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz den Abgang des Trainers.

Es ist offiziell. Lassaad Chabbi ist neuer Trainer der @svried1912 . @AustriaLustenau-Präsident Hubert Nagel hat den Abgang bestätigt. pic.twitter.com/KB1tNCXj8z — Johannes Emerich (@jemerich8) March 1, 2017

Seit März 2015 war der gebürtige Tunesier Chabbi Trainer bei der Austria Lustenau. Sein Sohn Seifedin Chabbi läuft für seinen künftigen Bundesliga-Gegner Sturm Graz auf. Ried wäre Chabbis erste Station in der Bundesliga. Seine Trainerlaufbahn begann er bei Rätia Bludenz, danach war er lange Jahre für die Vorarlberger Nachwuchsakademie tätig. Nach einem Engagement in Katar - bei Al-Jaish war er Co-Trainer - kehrte er nach Österreich zurück und übernahm in Lustenau, wo er insgesamt in 73 Spielen an der Seitenlinie stand.