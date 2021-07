Mattersburg unterliegt Ried und bleibt Letzter

Novak war auch an der zweiten Szene beteiligt: Er platzierte eine Flanke auf den Kopf von Patrick Bürger, der von den Innenverteidigern unbedrängt einköpfelte (5.).

Danach lief lange Zeit nur sehr wenig. Bis der Mattersburger Sprangler nach einer rüden Attacke ausgeschlossen wurde (79.). Unmittelbar danach setzte sich Möschl an der linken Strafraumlinie durch und traf gekonnt zum 1:1 (80.). Reifeltshammer schoss Ried in Minute 87 aber zum glücklichen Sieg nach zuletzt drei Niederlagen.

SV Ried - SV Mattersburg 2:1 (0:1).

0:1 ( 5.) Bürger, 1:1 (80.) Möschl, 2:1 (87.) Reifeltshammer

Ried: Gebauer; Bergmann, Reifeltshammer, Özdemir, Prada (80. Chessa); Ziegl, Zulj (80. Ademi); Walch, Elsneg, Honsak (46. Möschl); Fröschl

Mattersburg: Kuster; Novak, Malic, Rath, Maksimenko; Templ (90. Ibser), Jano, Sprangler, Röcher; Bürger (72. Erhardt), Varga (84. Pink)

Gelb-Rote Karte: Sprangler (78./Foul)

Keine Sorgen Arena, 2340 Zuschauer, SR Weinberger.