Bundesliga: Ein neuer Ball und neue Ankickzeiten

Die Fußball-Bundesliga hat mit Adidas einen Dreijahresvertrag hinsichtlich eines einheitlichen Liga-Balles abgeschlossen. Ab 2018/'19 wird damit nicht mehr bei jedem Verein mit dem Ball des jeweiligen Klub-Ausrüsters gespielt.

Wie der Ball aussehen wird und ob er gar einen Namen haben wird, steht noch nicht fest. "Wir möchten das Design aber bis April präsentieren", sagte Adidas-Sprecher Georg Kovacic.

Damit geht vor allem ein Wunsch der Spieler in Erfüllung. "Jeder Ball hat eigene Flugeigenschaften. Da ist es jetzt von Vorteil, dass man sich künftig auf ein Modell konzentrieren kann", sagt der aktuell noch verletzte Austria-Torhüter Robert Almer.

"Jetzt sind alle überglücklich, dass der einheitliche Ball kommt. Hut ab, dass das funktioniert", sagt Rapid-Kapitän Stefan Schwab. "Es gibt nur Vorteile und keinen einzigen Nachteil an dieser Geschichte."

Anpfiff

Darüber hinaus hat die Liga auch Entscheidungen in puncto Ankickzeiten für die nächste Saison getroffen. Im "Grunddurchgang" wird künftig am Samstag nicht mehr um 18.30 Uhr, sondern bereits um 17.00 Uhr gespielt. Um die gleiche Zeit werden auch die drei Sonntags-Spiele stattfinden, allerdings nur im Sommer bis in den September. Danach werden zwei der drei Sonntags-Spiele um 14.30 angepfiffen werden.

Foto: /ZVG Im Finaldurchgang ("Play-off") werden dann von den drei Sonntagsspielen immer zwei bereits um 14.30 Uhr angepfiffen. Bei "englischen Runden" unter der Woche wird die Ankickzeit 19.00 Uhr sein.

Neues gibt es auch beim Thema Infrastruktur. So müssen ab Juli 2019 alle Gästesektoren überdacht sein. "Das ist ein wichtiger Schritt für die Fans", sagt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Dazu wird es auch eine Förderung von bis zu 100.000 Euro pro Klub geben.