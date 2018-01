Beim Rodeln schwer verletzt: Saisonende für Dobras

„Das tut echt weh“, sagt Sportchef Georg Zellhofer bei der Erinnerung an das Altacher Teambuilding. „Wir hatten ein super Wochenende, gut für die Mannschaft – und dann das.“ Nach einem Hüttenabend rodelten die Kicker ins Tal – und Kristijan Dobras in den Krankenstand.

Zuerst wurde eine Schnittwunde diagnostiziert, die Schmerzen beim offensiven Mittelfeldspieler wurden aber nicht weniger. „Es dürfte eine schwere Verletzung an der Achillessehne sein. Vielleicht ist für Dobras sogar die Saison vorbei. Er ist ein Schlüsselspieler für uns“, hadert Zellhofer im KURIER-Gespräch.

Die Befürchtungen bestätigten sich am Nachmittag: Laut einer genaueren Untersuchung durchtrennte sich Dobras bei seinem Unfall zwei Drittel einer Achillessehne und musste operiert werden.

Meilinger im Anflug

Positiv verlaufen hingegen die Verhandlungen mit Flügelstürmer Marco Meilinger. Der Vertrag des 26-jährigen Ex-Austrianers ist in Aalborg (Dänemark) ausgelaufen. „Wir hoffen, dass noch am Freitag alles fixiert wird“, kündigt Zellhofer an.

Aufgrund des Abgangs von Tekpetey, der Absage von Prosenik und der Verletzung von Dobras bleiben die Vorarlberger aktiv. „Nach Meilinger wollen wir zumindest noch einen Spieler verpflichten“, sagt Zellhofer.