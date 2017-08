Austria muss bis Jahresende auf Gründwald verzichten

Austria Wien muss für den Rest des Jahres auf Alexander Grünwald verzichten. Wie der 28-Jährige am Samstag vor dem Spiel in der Fußball-Meisterschaft gegen den LASK auf "Viola TV" bekanntgab, hat sich die im Derby erlittene Verletzung als Knorpelschaden im Knie herausgestellt. Grünwald muss am kommenden Montag operiert werden und hofft auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining Anfang 2018.