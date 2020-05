Bühne frei für Superstar Bolt

Usain Bolt hat längst gelernt, mit solchen Anschuldigungen zu leben. Einen Weltrekordhalter über die prestigeträchtigen 100 Meter hat immer schon die Aura des Mystischen umgeben. Überhaupt wenn jemand im Eilschritt in solche Dimensionen vordringt, in die der Jamaikaner gesprintet ist. 9,58 Sekunden über die 100 Meter, 19,19 Sekunden über die 200 Meter - Usain Bolt hat in der Leichtathletik neue Maßstäbe gesetzt und längst werden in seinem Zusammenhang sämtliche Superlative strapaziert.



Weltwunder wurde er genannt, Blitz und Donner - manchmal auch süffisant die schnellste Kartoffel der Welt. Denn Bolt versichert, dass das Geheimnis seiner flinken Beine in der Kraft der Kartoffeln liegt. Die jamaikanische Trelawny-Süßkartoffel hat dank Bolt weltweite Berühmtheit erlangt.



Vor der WM in Daegu war nicht der Speiseplan des Weltrekordhalters das große Thema, sondern die fehlende Konkurrenz. Der 100-Meter-Lauf, er dürfte zu einem Solo für Bolt werden, nachdem ihm reihenweise die Gegner abhanden gekommen sind. Der Amerikaner Tyson Gay? Im Krankenstand. Asafa Powell (Jam), Inhaber der Jahresbestleistung? Mit Leistenproblemen out. Steve Mullings ( Jamaika) und Michael Rodgers ( USA)? Beide beim Doping ertappt.