Bühne frei für das große Speed-Spektakel

30.000 Fans im Zielstadion, 30 TV-Sender live dabei, zwei Millionen Österreicher vor den Fernsehgeräten – die Heim-Weltmeisterschaft in Schladming erlebt am Samstag mit der Abfahrt der Herren ihren Höhepunkt (11 Uhr). Keine andere Disziplin hat so viele Helden geschaffen, kein anderer Alpin-Bewerb vermag die Massen so zu begeistern wie die Abfahrt. „Das ist bei uns einfach seit jeher die Königsdisziplin“, sagt ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. „Das hat in Österreich einfach eine Riesentradition.“ Wer die Abfahrt gewinnt, der genießt Kultstatus. Wer in der Königsdisziplin der Schnellste ist, der wird schnell berühmt. Wer könnte das besser wissen als Aksel Lund Svindal (2007) und Erik Guay (2011), die beiden einzigen aktiven Abfahrtsweltmeister, die heute auf der Planai am Start stehen? Der Norweger Svindal ist nur einer von gleich mehreren heißen Kandidaten für den begehrten Thron. Wer darf sich sonst noch Hoffnungen auf Gold machen? Wer hat das Zeug zum Weltmeister? Schlägt in Schladming gar einem Nobody die große Stunde? Der KURIER hat die schnellsten Abfahrer der Welt vor ihrem großen WM-Auftritt noch einmal unter die Lupe genommen.

Der Elch mit dem Gold-Gen

epa03571797 Aksel Lund Svindal of Norway in action during the men's downhill training at the Alpine Skiing World Championships in Schladming, Austria, 07 February 2013. EPA/HELMUT FOHRINGER © Bild: APA/HELMUT FOHRINGER © Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Aksel Lund Svindal seit Jahren steht. Auch in Sachen Beliebtheit ist der 30-jährige Norweger ein Allrounder, kaum ein anderer Läufer ist im Ski-Zirkus so beliebt wie der Hüne aus Lørenskog , der die Tradition der erfolgreichen norwegischen Ski-Elche fortsetzt. Smart, sympathisch, schnell – das sind die Attribute, für dieseit Jahren steht. Auch in Sachen Beliebtheit ist der 30-jährige Norweger ein Allrounder, kaum ein anderer Läufer ist im Ski-Zirkus so beliebt wie der Hüne aus, der die Tradition der erfolgreichen norwegischen Ski-Elche fortsetzt. Früher hatten Lasse Kjus und Kjetil André Aamodt im Doppelpack den Gegnern die Ski-Show gestohlen, nun ist Svindal stets mittendrin statt nur dabei, wenn’s bei Großereignissen um Medaillen und Trophäen geht. Seit 2005 hat der 30-Jährige bei jeder Weltmeisterschaft zugeschlagen, inzwischen ist er stolzer Besitzer einer stattlichen Medaillensammlung (4x Gold, 1x Silber, 2x Bronze), die er in Schladming im Super-G (Platz 3) schon wieder erweitert hat. Die Planai scheint dem Kraftpaket jedenfalls zu liegen: Denn bei der Abfahrtsgeneralprobe im Vorjahr war Aksel Lund Svindal, der heuer eine Saisonabfahrt ( Lake Louise) gewinnen konnte, eine Klasse für sich.

Der Maurer mit dem Superbody

APA11339060 - 07022013 - SCHLADMING - ÖSTERREICH: ZU APA-TEXT SI - ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: Dominik Paris (ITA) in Aktion am Donnerstag, 7. Februar 2013, im Rahmen des Abfahrtstrainings der Herren in Schladming. APA-FOTO: HELMUT FOHRINGER © Bild: APA/HELMUT FOHRINGER © Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Als Dominik Paris im Dezember plötzlich in Bormio vom obersten Siegespodest winkte, da staunten und rätselten die Ski-Fans. Dominik wer? Dominik was? Dominik wie? Der 23-jährige Südtiroler war bis zu seinem ersten Weltcupsieg nur echten Insidern bekannt. Einen Monat später ist Dominik Paris jedem ein Begriff: Mit seiner Triumphfahrt in Kitzbühel bestätigte der Tempobolzer aus dem Ultental, dass der Sieg in Bormio keine Eintagsfliege war. Und wer sowohl auf der eisigen Stelvio-Piste als auch auf der berüchtigten Streif gewinnen kann, der kann auch bei der WM allen um die Ohren fahren. Paris , ein Athlet der Forstwache, ist ein Baum von einem Mann (105 kg) und aus dem Holz geschnitzt, aus dem die echten Typen sind. In jungen Jahren war der 23-Jährige ein kleines Enfant terrible, er flog vom Gymnasium, wurde aus allen Jugend-Kadern gestrichen und musste deshalb als Hilfsmaurer und Senner arbeiten. Schnee von vorgestern. Heute verbindet man mit Paris längst nicht nur mehr die Stadt der Liebe.

Das Model mit Topchancen

epa03571782 Christof Innerhofer of Italy in action during the men's downhill training at the Alpine Skiing World Championships in Schladming, Austria, 07 February 2013. EPA/HELMUT FOHRINGER © Bild: APA/HELMUT FOHRINGER © Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Das hat es doch schon einmal gegeben. Diese dunklen Haare, das charismatische Lächeln, der italienische Rennanzug – Christof Innerhofer wandelt nicht nur in Sachen Ski-Erfolge auf den Spuren seines Landsmanns Alberto Tomba . Auch die Rolle des Frauenhelden teilte der 28-jährige Südtiroler, der als Model für Armani arbeitet, lange mit der Slalom-Legende. Doch seitdem der Super-G-Weltmeister von 2011 mit einer Journalistin liiert ist, ist mit dem Playboy-Leben Schluss. Nicht aber mit den sportlichen Erfolgen. Innerhofer zählt am Samstag nicht umsonst zu den größten Favoriten in der Königsdisziplin . In Wengen und Beaver Creek war der smarte Italiener der Schnellste. Auch bei den Trainingsläufen auf der Planai gehörte der flinke Speed-Spezialist, der in seiner Freizeit gerne fischt oder sich mit Aktienkursen beschäftigt, zum Kreis der Besten. Sein südländisches Temperament stellte Innerhofer zuletzt in Kitzbühel unter Beweis, beim Infight mit Renndirektor Günter Hujara .

Der Pilot mit Lachfalten

APA11339130 - 07022013 - SCHLADMING - ÖSTERREICH: ZU APA-TEXT SI - ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: Hannes Reichelt (AUT) in Aktion am Donnerstag, 7. Februar 2013, im Rahmen des Abfahrtstrainings der Herren in Schladming. APA-FOTO: HELMUT FOHRINGER © Bild: APA/HELMUT FOHRINGER © Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Österreichs größte Medaillenhoffnung ist eine Frohnatur. Das verschmitzte Lächeln ist der ständige Begleiter von Hannes Reichelt , der selbst dann nicht aus der Sonnyboy-Rolle fällt, wenn es mal nicht so läuft – was in dieser Saison aber selten der Fall war. Die letzten vier Weltcup-Rennen vor der WM beendete der 32-jährige Radstädter allesamt auf dem Podium. In Bormio stand er ganz oben, zusammen mit dem Kitzbühel-Sieger Dominik Paris (It) und bescherte dem rot-weiß-roten Team den einzigen Speed-Sieg des Winters. „ Reichelt holt Abfahrtsgold“, sagte Mitfavorit Christof Innerhofer (It) nicht ohne Grund über den Trainingsschnellsten vom Mittwoch. Österreichs bescheidenster Abfahrer würde das freilich selbst nie so forsch formulieren. Aber der Super-G-Vizeweltmeister von Garmisch-Partenkirchen will nicht nur im Skisport hoch hinaus. Seit Dezember 2010 hat der Salzburger neben der Lizenz zum Siegen nämlich auch die zum Fliegen und sagt: „Da habe ich mir einen Bubentraum erfüllt.“

Der Mister X für den Tag X

© Bild: apa