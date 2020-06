Boxer Nader kämpft um EU-Titel

Österreichs Kampfsportszene hat in den nächsten Monaten noch mehr zu bieten. Thaibox-Weltmeister Fadi Merza aus Wien verteidigt seinen WKA-Mittelgewichtstitel gegen den Chilenen Nicolas Jorge Herrera. Der 34-Jährige kündigt für den Fight am 29. September in den Pratergalerien gegenüber des Riesenrads ein "Gustostückerl" an. " Herrera ist ein starker Kämpfer. Ich bereite mich zusammen mit meinem Coach Marco Fidanzia mit allerhöchster Konzentration vor", verspricht der Weltmeister.

Vorbei ist die Sommerpause auch für Kickboxerin Nicole Trimmel aus dem Burgenland. Die 29-Jährige will sich nach einem Ausflug ins Boxen wieder mehr auf ihre Stammdisziplin konzentrieren. Ende Oktober startet sie als Titelverteidigerin bei der WAKO-Europameisterschaft im Leichtkontakt. Ende November folgt dann der Vollkontaktbewerb in Bukarest. Ganz verzichten will Trimmel auf das Boxen dann aber doch nicht, sie tritt auch bei den Staatsmeisterschaften in Wien an, die vom 4. bis 7. Oktober über die Bühne gehen werden.