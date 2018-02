Der britische Boxer Scott Westgarth ist nach einem siegreichen Kampf im Halbschwergewicht im Krankenhaus gestorben. Das gab sein Promoter Stefy Bull am Montag in sozialen Medien bekannt. Der 31-jährige Westgarth hatte am Samstag in Doncaster nach Punkten gegen seinen Landsmann Dec Spelman gewonnen.

God bless @scottwestgarth 2 promote a Boxing show and a young man doing a job he loves losing his life I have no words RIP lad thoughts go out 2 yr family and yr team it’s been the hardest few days I’ve had to endure no idea what 2 do moving forward ????????