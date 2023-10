Bewegungs-Apell des Sports: Inaktivität kostet 2,4 Milliarden im Jahr

Die Lebenserwartung in skandinavischen Ländern ist ungefähr so hoch wie bei uns. Niessl: „Aber mit dem Unterschied, dass sie fast zehn gesunde Jahre mehr haben als die Österreicher.“ In Österreich habe man 2014 ab 65 noch 11,3 gesunde Jahre gehabt, 2019 waren es nur noch 9,7. Er sieht den Sport als Prävention, die in Österreich nicht extrem hoch dotiert ist. „Das Gesundheitssystem kostet Österreich 39,5 Milliarden im Jahr, davon gehen aber nur zwei Prozent in die Prävention. Die heimische Gesundheitspolitik muss Bewegung und Sport endlich als wichtigen Teil der Prävention mitdenken.“