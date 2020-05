Beachvolleyballer bangen um Olympia

Wenn Clemens Doppler am Donnerstag erstmals den Centre-Court von Klagenfurt betreten wird, dann ist er sich bewusst, was auf dem Spiel steht. Nur ein Viertelfinaleinzug und also zumindest ein fünfter Platz beim Grand-Slam-Turnier in Kärnten kann ihn und seinem Partner Matthias Mellitzer die Türe zu denn Olympischen Spielen 2012 in London offen halten.



Im dritten gemeinsamen Jahr haben die beiden nur einen 9. Rang bei der WM in Rom vorzuweisen. Für den zweifachen Europameister Doppler lagen neunte Plätze eine Zeit lang am unteren Ende der Erfolgsskala.