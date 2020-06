Von Klagenfurt in die ganze Welt

Zwei Jahre hat Hannes Jagerhofer daran gearbeitet. Gestern konnte er sein neues Projekt in einer Niederlassung von Titel-Sponsor Swatch in Zürich präsentieren. Der Kärntner ist ab sofort nicht nur Organisator des Turniers in Klagenfurt, sondern wird gemeinsam mit Red Bull die Major-Serie auf der World Tour veranstalten. "Es wird das Premium-Produkt im Beachvolleyball werden", sagte der brasilianische Volleyball-Weltverbandspräsident Ary Graça. Zu Beginn der Serie wird es 2015 vier Turniere mit dem Qualitäts-Stempel "Major" geben: Porec ( Kroatien), Stavanger ( Norwegen), Gstaad ( Schweiz) und das Finale in Fort Lauderdale ( USA). Das Team von Hannes Jagerhofer wird dabei entweder komplett organisieren wie bei den neuen Turnieren in Porec und Fort Lauderdale, oder bei der Vermarktung (durch das Red Bull Media House) unterstützen, wie in der Schweiz oder in Norwegen.