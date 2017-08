Beachvolleyball-EM: Österreich mit drei Teams ins Achtelfinale

Zwei der vier Herren-Duos und ein Damen-Team aus Österreich stehen bei der EM im lettischen Jürmala in der K.-o.-Phase. Ausgeschieden sind nach gutem Beginn Vizeweltmeister Alex Horst und Julian Hörl. Im letzten Gruppenspiel gegen die Russen Stojanowskij/Jarsutkin waren sie chancenlos.

"Sie wurden mit einem Sieg nur Vierter in der Gruppe. Es war doch ausschlaggebend, dass sie nicht eingespielt waren", erklärte Nationalcoach Robert Nowotny. Horst-Stammpartner Clemens Doppler begann am Donnerstag in Wien mit leichtem Balltraining. Nach der WM waren beim 36-Jährigen leichte Muskelfaserrisse im Oberschenkel als Folge der Überbelastung festgestellt worden. Kommende Woche beim Finale der Major Series in Hamburg wollen Doppler/Horst wieder gemeinsam angreifen.

Nach Martin Ermacoras Knöchelverletzung und dem EM-Out gewannen Kunert/Dressler und Seidl/Winter je eines ihrer drei Gruppenspiele und schafften den Aufstieg ins Achtelfinale. Dort stehen auch Stefanie Schwaiger und Katharina Schützenhöfer. Nach zwei Erfolgen ging es gegen Hüberli/Betschart (SUI) um den Gruppensieg.