Doris Schwaiger tritt als Turniersiegerin ab

Doris und Stefanie Schwaiger beenden ihre gemeinsame Karriere mit einem Sieg. Die Schwestern aus Großglobnitz gewannen das Finale von Baden gegen die Spanierinnen Liliana/Baquerizo mit 23:21, 21:14. Am Donnerstag hatte Doris Schwaiger überraschend verkündet, dass sie nach Baden ihre Karriere beendet, weil sie in den letzten Jahren Motivationsprobleme hatte. "Das war ein emotionaler Moment. Danke für diesen Abschied", sagte sie nach der Titelverteidigung in Baden. Ob und mit wem Steffi weitermacht, steht noch nicht fest.

Vor dem Finale bekam Doris auf Facebook eine Nachricht von der amerikanischen Doppel-Olympiasiegerin Misty Treanor: "Es war eine Ehre, gegen dich zu spielen. Danke für alles, was du dem Sport gegeben hast. Du kannst stolz sein."