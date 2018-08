Beachvolleyball: Doppler/Horst im Wien-Viertelfinale

Die Beachvolleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst stehen beim Major-Heimturnier in Wien im Viertelfinale. Die Vizeweltmeister bezwangen die lettischen EM-Zweiten Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins in der zweiten K.o.-Runde 2:0 (16,22). Im Viertelfinale am Samstagabend (18.30 Uhr) treffen sie auf die norwegischen Shootingstars Anders Mol/Christian Sörum.

Martin Ermacora/Moritz Pristauz waren zuvor gegen die Kataris Cherif Younousse/Ahmed Tijan chancenlos gewesen und hatten ihr Achtelfinale glatt 0:2 (-13,-13) verloren.