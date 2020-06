Bronze bei der EM vergoldete die Rückkehr

Doppler

konnte die Erfolgsaussichten selbst nur schwer einschätzen. "Ich habe vor der EM den Nowo (TrainerAnm.) gefragt, was er glaubt, dass wir erreichen können. ,Er hat gesagt: Platz fünf.‘ Ich habe mir gedacht, dass das aber sehr ambitioniert ist", sagtschmunzelnd. Auch deshalb, weil derzeit die erfolgreichsten Teams der Welt aus Europa kommen. "Auf der World Tour inwaren nur Europäer auf dem Stockerl."

Cagliari war für Doppler ein richtig hartes Turnier. "Es hatte weit über 30 Grad, es war viel Wind und der Sand war tief. Also ganz anders als in der Woche davor bei unserem zweiten Platz in Baden. Super, dass wir bei beiden Bedingungen gut waren." Bei der EM waren Doppler (33) und Horst (31) das zweitälteste Team. "Es kommen immer mehr junge, sehr große und dynamische Spieler nach", sagt Doppler. Vom niederländischen Coach kam sogar die Aussage, dass ein 1,86 Meter kleiner Spieler wie Horst gar nicht ins nationale Team kommen könnte. Der Niederländer VanDorsten ist zum Beispiel 2,16 Meter.

Dafür konnten sich Doppler und Horst auf ihre Routine verlassen: "Es gibt nichts, das wir noch nicht erlebt haben." So schnell kann sie nichts mehr aus der Ruhe bringen. Diese genehmigen sie sich in den nächsten Tagen. Der Grand Slam in Moskau wird ausgelassen, Regeneration und Training für die nächsten Turniere in Berlin und Stanvanger stehen auf dem Programm.