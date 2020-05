Beachparty mit Volleyball

That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha" wird von 2. bis 7. August in Klagenfurt wieder absolutes Sommer-Feeling verbreiten: Das Spektakel rund um den Beachvolleyball Grand Slam geht in der "schönsten Sandkiste der Welt", am Wörthersee, über die Bühne.



Und das Wetter wird laut Meteorologen Franz Stockinger auch mitspielen: "Ab kommenden Sonntag bis zum nächsten Donnerstag wird es sommerlich schön, dann etwas labiler, aber ohne Gewitterfronten." Selbst kurze Schauer könnten das Turnier nicht gefährden: Für die Zuschauer gibt es gratis Regencapes und auf dem Quarzsand werden die Spiele durchgeführt.