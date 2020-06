Chinesinnen holten sich Gold in Stare Jablonki

Die als Nummer zwei gesetzten Chinesinnen Xue Chen/Zhang Xi haben sich am Samstag in Stare Jablonki WM-Gold im Beach-Volleyball geholt. Die Drittplatzierten vor zwei Jahren in Rom setzten sich im engen Endspiel in Polen mit 2:1 (-18,17,19) gegen die Deutschen Karla Borger/ Britta Büthe durch. Borger/ Büthe wehrten fünf Matchbälle ab und vergaben selbst einen Matchball, ehe China das Glück auf seiner Seite hatte. Bronze ging an die Brasilianerinnen Liliane Maestrini/ Barbara Seixas.

Als bestes österreichisches Team hatten Doris Schwaiger-Robl/ Stefanie Schwaiger den fünften Platz belegt.