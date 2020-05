Beach: Kantersieg im Länderspiel

Aufregung hatte im Umfeld von Clemens Doppler und Matthias Mellitzer vor dem ersten Spiel in Klagenfurt wegen Trennungsgerüchten geherrscht. Doch noch wollen die beiden auf den bereits rollenden Zug zu den Olympischen Spielen nach London aufzuspringen.



In Klagenfurt haben sie den Zug noch nicht abfahren lassen und stiegen mit zwei Siegen (2:1 gegen Sidorenko/Diatschenko, 2:1 Laciga/Weingart) in die K.-o.-Phase auf. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen", gibt Doppler zu. Der Unterschied zu bisherigen Turnieren? "Das Publikum macht einen Unterschied aus." Mellitzer ergänzt: "So macht es Spaß und kommt die Lockerheit zurück."



Alex Horst und Daniel Müllner müssen nach zwei Niederlagen das letzte Vorrunden-Spiel am Freitag gewinnen, um im Turnier zu bleiben.