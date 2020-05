Beach-EM: Silber für Hansel/Montagnolli

Österreichs Beachvolleyballer haben offenbar eine Leidenschaft für Europameisterschaften.



Barbara Hansel und Sara Montagnolli holten am Samstag die bereits fünfte Medaille für Österreich bei einer EM. Davor waren Doppler/Berger (2003), Doppler/Gartmayer (2007) Europameister und Gosch/ Horst (2009) und Doppler/Mellitzer (2010) Vize-Europameister.



Sara Montagnolli und Barbara Hansel gewannen im Semifinale in Kristiansand nach nur 37 Minuten gegen die als Nummer drei gesetzten Deutschen Sara Goller und Laura Ludwig mit 2:0 (18,14). Und sie besiegten damit die Europameisterinnen von 2008 und 2010. Diese werden keine guten Erinnerungen an Österreicherinnen haben - beim Grand Slam in Klagenfurt unterlagen Goller/ Ludwig zuletzt den Schwaigers.



Montagnolli und Hansel erreichten damit ihr bestes Resultat. "Wir haben im Turnier-Verlauf mehrere europäische Topteams geschlagen. Dass es so gut laufen würde, haben wir uns aber nicht gedacht, auch wenn wir gut in Form sind", sagt eine überglückliche Sara Montagnolli. Der Ärger über das verlorene Finale gegen die Italienerinnen Greta Cicolari und Marta Menegatti war schnell verflogen. Zu chancenlos waren die Österreicherinnen beim 0:2 (-10, -12), zu groß ist die Freude über die erste Medaille für österreichische Damen bei einer Großveranstaltung.