Beach-EM: Seidl/Winter im Achtelfinale out

Das ÖVV-Duo Robin Seidl/Tobias Winter hat bei den Europameisterschaften der Beach-Volleyballer in Jürmala (LAT) den Einzug ins Achtelfinale geschafft - dort war dann gegen die italienischen Olympia-Zweiten Paolo Nicolai/Daniele Lupo Endstation. Seidl/Winter unterlagen in zwei Sätzen jeweils mit 17:21. In der Zwischenrunde setzte sich die Paarung noch gegen die starken Spanier Pablo Herrera/Adrian Gavira mit 2:0 (21,17) durch.

Das Aus in der ersten K.o.-Runde kam hingegen für Thomas Kunert und Christoph Dressler. Das Duo unterlag den Polen Bartosz Losiak/Piotr Kantor glatt mit 0:2 (17,15). Als Gruppensiegerinnen stehen Stefanie Schwaiger und Katharina Schützenhöfer fix im Achtelfinale (ab 16.00 Uhr). Ihre Gegnerinnen werden im Duell zwischen Taru Lahti/Anniina Parkkinen (FIN) und Ingrid Lunde/Oda Johanne Ulveseth (NOR) ermittelt.