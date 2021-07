Basketball: Souveräner Sieg für Gunners

Basketball-Meister Oberwart Gunners hat am Freitag in souveräner Manier sein fünftes Liga-Spiel in Folge gewonnen. Die Burgenländer setzten sich in einem vorgezogenen Match der 22. Runde - gleichzeitig in ihrem letzten Auftritt im Grunddurchgang - vor eigenem Publikum gegen WBC Wels mit 88:68 (44:31) durch.



Die Partie wurde zu einer unerwartet einseitigen Angelegenheit, denn die Oberwarter dominierten von Beginn an und kamen nie in Gefahr, gegen die Gäste als Verlierer vom Platz zu gehen. Die Oberösterreicher kassierten damit nach zuletzt vier Erfolgen en suite wieder eine Niederlage.