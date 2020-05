Basketball: "Selbstvertrauen und Stolz fehlen"

Leidenschaft zeigt Neno Asceric nicht nur, wenn es um die Oberwart Gunners geht. Spricht der 1,98 Meter große, ehemalige Small-Forward über die Situation des Basketballsports in Österreich, kann es schon passieren, dass der Cappuccino zwischenzeitlich kalt und es im Hinterzimmer der Pizzeria Pronto im neunten Bezirk lauter wird. "In Österreich interessiert man sich nicht für Sport - schon gar nicht abseits von Skifahren und Fußball. Deshalb gibt es auch viel zu wenig Nachwuchs." 25 bis 30 Basketballer kommen in Österreich für das Nationalteam infrage. "Das sind zu wenige, wir müssten 50 bis 60 haben."



Für Asceric ist die Tatsache, dass Österreich ein kleines Land ist, keine zulässige Ausrede: " Finnland hat beispielsweise drei Millionen Einwohner weniger als Österreich, trotzdem spielen dort 10.000 Kinder Basketball und bei uns höchstens 3000." Nicht nur fehlende Strukturen und finanzielle Mittel sind Schuld an dieser Situation. "Den Sportlern fehlt es an Selbstvertrauen und Stolz. In Serbien ist ein Basketballer wie ein Gott. In Österreich kennt kaum jemand einen Teamspieler beim Namen - das will ich ändern!"