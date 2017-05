Meister Oberwart Gunners ist erfolgreich durch das Halbfinale der Basketball-Bundesliga (ABL) gekommen und hat die Chance auf die Titelverteidigung. Die Burgenländer setzen sich am Mittwoch im fünften und entscheidenden Spiel der "best of five"-Semifinalserie mit 77:67 (45:48) gegen WBC Wels durch. In den Endspielen wartet bulls Kapfenberg, das Swans Gmunden mit 3:1-Siegen rausgeworfen hatte.

Die Partie in Oberwart lief anfangs wie auf einer schiefen Ebene. Wels holte sich das erste Viertel mit 31:20, weckte mit dem rasanten Ansturm das Heimteam aber ordentlich auf. Oberwart gewann die folgenden zwei Viertel mit 25:17 und überlegen 23:8 und durfte sich damit auch einen gemächlichen 9:11-Schlussdurchgang leisten und Kräfte sparen.