Basketball: Oberwart bleibt dran

Die Oberwart Gunners haben den WBC Wels zum Abschluss der 6. Runde der H1 der Basketball-Bundesliga am Montag vor Heimpublikum 66:59 (27:34) besiegt und damit Anschluss an die Topteams gehalten. Der Meister zog dank der gelungenen Revanche für die Niederlage am Freitag in Wels mit dem viertplatzierten Klosterneuburg gleich. Die Welser mussten Position zwei hingegen wieder an Kapfenberg abgeben.



Die Gastgeber leisteten sich im zweiten Viertel (11:23) zwar einen Durchhänger, kamen aber wie ausgewechselt aus der Kabine und setzten sich schließlich dank guter Schlussphase sowie insgesamt 21 Ballverlusten der Welser noch recht klar durch. Die Burgenländer entschieden nicht nur dieses Duell, sondern auch den Gesamtvergleich nach vier Saisonduellen für sich, was im Falle von Punktegleichheit für die Reihung im Play-off schlagend werden könnte.